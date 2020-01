Sardine varesine: “La cultura è Memoria: portate un nome piazza San Vittore”

Tra le iniziative che animeranno il raduno delle Sardine varesine in piazza San Vittore domani, sabato 25 gennaio, a partire dalle 15, oltre alla raccolta di indumenti per la Caritas di Milano, c’è lo “scambio dei nomi e delle storie”.

Vista l’imminente ricorrenza del Giorno della Memoria, gli organizzatori hanno voluto proporre uno spunto di riflessione: “Di chi rischiamo di scordarci? Chi sono le vittime della storia di cui vogliamo tramandare il ricordo a chi sabato 25 gennaio condividerà con noi lo spazio di piazza San Vittore?”.

L’idea è dunque quella di far passare la Memoria proprio attraverso le sardine, simbolo di questo movimento che da novembre sta riempiendo le piazze di tutta Italia e del mondo: «Siamo persone curiose. Vogliamo conoscere le persone le cui storie meritano di essere tramandate. Persone morte per le proprie idee, cercando una vita migliore, eroi non celebrati, uccisi per la loro razza, religione o orientamento sessuale. Tutte le storie meritano di essere raccontate. Noi vogliamo essere la voce di chi, finora, la voce non l’ha avuta»

«Portate una sardina di cartone bella colorata, scriveteci sopra il nome che volete tramandare – è l’invito del gruppo che organizza il flash mob – Portatela in piazza e scambiatela con chi vi sta accanto per diffondere il nome e il ricordo della persona che avete scoperto».

La manifestazione delle Sardine varesine si terrà sabato 25 gennaio in piazza San Vittore, dalle 15 alle 16.