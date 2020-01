Saronno, 38 mila euro per enti e associazioni socio/assistenziali

La giunta comunale di Saronno ha deliberato l’assegnazione dei contributi ad enti e associazioni che operano in ambito socio assistenziale.

In tutto sono pervenute al Comune, per l’anno 2019, 14 richieste di contributo per la copertura di spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività sociali: la spesa complessiva è pari a 38.000 euro, per sostenere le associazioni e gli enti che all’interno del territorio comunale svolgono attività socio/educative.

I beneficiari sono:

1) Associazione AUSER contributo di € 5.000 finalizzato al sostegno dell’attività svolta a favore degli anziani e/o disabili presenti sul territorio, in particolare per sostenere gli incontri bisettimanali in favore di soggetti affetti da morbo di Alzheimer animati da un gruppo di volontari coordinati da uno psicologo psicoterapeuta ed un musicoterepista;

2) Associazione Amici di Betania contributo di € 4.000 finalizzato al sostegno del servizio Mensa dei Poveri (i pasti serviti annualmente sono circa 16.000, di questi circa 12.000 sono destinati a cittadini saronnesi con una media di 50 pasti giornalieri, dei quali circa il 70% sono destinati a cittadini saronnesi);

3) Oratorio Regina Pacis di Saronno contributo di € 1.000 finalizzato al sostegno dell’attività di “dopo scuola” svolto a favore di 56 bambini saronnesi;

4) Cooperativa sociale OZANAM contributo di € 3.000 per l’attività svolta in materia di accoglienza di inserimenti lavorativi ed assunzioni di persone svantaggiate (sia certificate che a rischio di emarginazione), al fine di supportare le spese sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali a favore dei soggetti con svantaggio sociale;

5) Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” Parrocchia SS. Pietro e Paolo contributo di € 7.500 finalizzato a sostenere le attività a favore di minori negli oratori estivi, con particolare riferimento al costo per le uscite;

6) Associazione Gruppo Alice contributo di € 500 per i costi sostenuti per l’assistenza di 9 adulti in sinergia con i Servizi Sociali;

7) Fondazione Casa di Marta Onlus contributo di € 5.000 per la disponibilità ad utilizzare gratuitamente alcuni spazi della fondazione per lo svolgimento di incontri protetti tenuti da educatori dei Servizi Sociali;

8) Banco di Solidarietà Stefano Marzorati contributo di € 2.500 per l’attività di sostegno a circa 60 famiglie saronnesi che attraverso il CAV e la Mensa di Betania ricevono i pacchi alimentari predisposti dal Banco;

9) Croce Rossa Italiana € 2.000 finalizzata a rimborsare i costi delle utenze dell’appartamento sito in Via Sampietro 65 utilizzato anche dai Servizi Sociali quale alloggio di emergenza;

10) San Vincenzo Maschile contributo di € 1.000 per il sostegno ad attività a favore dei cittadini saronnesi;

11) Associazione di promozione sociale “da Bozzolo a Farfalla” contributo di € 500 per il sostegno delle attività rivolte a persone ipovedenti;

12) Associazione Rete rosa contributo di € 2.500 per il sostegno delle attività svolte a favore delle donne maltrattate;

13) Associazione UNITALSI contributo di € 500 per il sostegno delle attività rivolte a favore di ammalati e/o disabili;

14) Casa di Pronta Accoglienza contributo di € 3.000 per il sostegno delle attività svolte.