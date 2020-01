Saronno, entro marzo la riqualificazione del sottopasso di via 1° maggio

Lo scorso ottobre la giunta comunale di Saronno ha approvato una delibera che prevede la realizzazione di una serie di opere di sistemazione del centro storico della città; tra queste il sottopasso di via 1° maggio, una delle porte d’ingresso della città di Saronno, risalente a fine anni Venti.

L’intervento di riqualificazione prevede la pulizia delle superfici in pietra e in cemento non intonacate. Verranno rimossi gli annerimenti causati da smog e vegetazione e verranno cancellati i graffiti. L’operazione interesserà le scalinate, le quattro facciate dei ponti e le pareti che proseguono verso via Varese per un costo totale di circa 20.000 euro.

«Il sottopasso è una delle porte d’ingresso della città vorremmo ripristinarlo e ripulirlo» ci spiega l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni.

«Faremo poi altri interventi di contorno, come la sistemazione di alcune ringhiere vandalizzate e del verde circostante, rimuovendo una serie di cespugli che altro non sono che un ricettacoli per immondizia».