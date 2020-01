Scomparsa Suor Maria Piera, carmelitana scalza da Legnano al Camerun

Si sono svolti ieri, 3 gennaio, al Monastero di Concenedo a Barzio (Lc) i funerali di suor Maria Piera del Divino Amore, al secolo Ada Zanzi.

Nata nel 1922 a Gallarate, era entrata al monastero delle Carmelitane Scalze di Legnano il 7 novembre 1953. Due anni dopo, ha preso i voti solenni come carmelitana scalza.

Nel 1986 è partita per il Camerun (a Yaoundè) per impostare la fondazione per la realizzazione di un monastero dedicato a Cristo Re eretto nel 1987.

Nel 1991, il suo arrivo a Barzio dove viene canonicamente eretto il monastero di s. Maria del Monte Carmelo di Concenedo. Qui nel maggio 2015, una solenne messa venne celebrata per i suoi 60 anni di professione religiosa.

In città, viene ricordata come “storica” priora di una comunità sempre apprezzata per la presenza nella Chiesa di Legnano.

La notizia su LegnanoNews