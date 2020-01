Scontro tra auto e furgone sulla Varesina: intervengono i Vigili del fuoco

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla Varesina.

Poco prima delle 14, per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e un furgone si sono scontrati.

Sul posto tre ambulanze, i Carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Tradate che, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti,

Coinvolte nell’incidente due persone, una donna di 36 anni e un uomo di 42, feriti fortunatamente in modo lieve. Entrambi sono stati ricoverati all’Ospedale di Tradate per medicazioni e accertamenti.