Sentiero Italia, il Cai cerca nuovi “punti di accoglienza”

Il Sentiero Italia CAI è una grande opportunità di sviluppo per l’economia di montagna. Il Club alpino italiano invita i gestori di rifugi alpini e appenninici, bivacchi, baite sociali, b&b, strutture alberghiere, ostelli, campeggi e agriturismi, situati nei pressi dell’inizio o della fine di ogni singola tappa dell’itinerario, a proporsi per essere ufficialmente riconosciuti come “Punto di Accoglienza Sentiero Italia CAI” (Chi è interessato può scrivere a infosentieroitalia@cai.it).

Le strutture selezionate saranno inserite nell’area dedicata e nella mappa interattiva del percorso sul sito ufficiale del Sentiero Italia CAI (sentieroitalia.cai.it), oltre che nelle guide e nella cartografia ufficiali del grande cammino. Riceveranno poi gratuitamente la targa “Punto di Accoglienza”, da esporre all’esterno, e il timbro con cui certificare il passaggio degli escursionisti. Infine le iniziative inerenti il Sentiero Italia eventualmente organizzate dalle strutture potranno essere condivise sui social network ufficiali Sentiero Italia CAI.

I punti di accoglienza sono elementi indispensabili per la completa percorribilità di ogni grande percorso escursionistico e un’opportunità di sviluppo economico-turistico per i territori attraversati. “Il personale di ogni Punto di Accoglienza dovrà non solo accogliere gli escursionisti fornendo vitto e alloggio, ma anche essere in grado di fornire adeguate informazioni sul Sentiero Italia, in particolare sulle tappe limitrofe”, spiega il Vicepresidente generale del CAI Antonio Montani.

Tra le strutture che hanno già aderito – circa trenta – ci sono: il Rifugio Franco Tonolini (Val Camonica – BS), il Rifugio Fratelli Longoni (Val Malenco – SO), il Rifugio Margaroli (Alpe Vannino – VB), il Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo (Appennino modenese – MO), la Casa della Montagna di Amatrice e la sede della Sottosezione CAI Erice Agro Ericino (TP). Le tappe del Sentiero Italia CAI sono circa 480 e uniscono tutte le regioni attraverso l’intera dorsale appenninica (isole comprese) e il versante meridionale delle Alpi, per un totale di oltre 7000 km. Tra le poche proposte turistiche che uniscono tutta l’Italia, il progetto di rilancio che sta portando avanti il Club alpino italiano intende promuovere non solo il valore paesaggio e culturale delle montagne italiane, ma anche sostenerne l’economia.