Sequestri di eroina e cocaina nel novarese: tre gli arrestati nei primi giorni del 2020

L’inizio del nuovo anno ha visto la compagnia dei carabinieri di Novara impegnata in diverse operazioni di contrasto contro lo spaccio di stupefacenti tra Novara e i paesi limitrofi. Le manovre si sono concluse ieri, venerdì 10 gennaio, con un bilancio di tre arrestati e diversi chili di droga sequestrati nel novarese, in particolare tra i comuni di Oleggio, Fara Novarese e Carpignano Sesia.

Dei tre “maxi sequestri” il più clamoroso è quello avvenuto proprio ieri con la requisizione di 1,27 chili di eroina e 25 grammi di cocaina da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Già noto alle forze dell’ordine, il pusher, un quarantasettenne albanese, era in stato di osservazione e pedinamento fin dalle prime ore del mattino, fino a quando, dopo alcuni movimenti sospetti tra i boschi Oleggio e l’hinterland milanese, non è stato controllato a Gorla e trovato con quattrocento euro in banconote, due involucri ricoperti di nastro isolante e un involucro in cellophane contenenti le sostanze stupefacenti.

Nel corso della settimana di operazioni, il primo “colpo” è quello avvenuto il 2 gennaio a Carpignagno Sesia dove, in località Fragonera, i militari della stazione di Fara Novarese hanno arrestato un 31enne, marocchino, in possesso di 35,80 grammi di cocaina, 16,50 di hashish e 14,30 di marijuana, assieme a un bilancino di precisione e una somma di banconote per un totale di quasi 2mila euro. Il giorno successivo a Romentino, durante un normale servizio di prevenzione, le forze di Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece fermato un 28enne albanese, risultato poi irregolare in Italia, che, dopo un primo tentativo di fuga in bicicletta, stava cercando di disfarsi di 250 grammi di cocaina».