Una serata per scoprire il nuovo piano contro gli incendi nei boschi

Sono tante le novità del nuovo Piano Anti Incendio Boschivo che sarà in vigore in Lombardia fino al 2022. Un piano che coinvolge da molto vicino anche il nostro territorio e proprio per questo a Casciago è in programma una serata per scoprirlo.

L’appuntamento è per martedì 4 febbraio a partire dalle 20.45 nella sala dell’orologio a Casciago (Largo Alcide De Gasperi, 1).

L’appuntamento è organizzato dal gruppo della Protezione Civile Valtinella e avrà come relatore Alessandro De Buck.

Lui è uno dei DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) che ha coordinato le operazioni sia sul Campo dei Fiori che sulla Martica e ha collaborato da vicino alla stesura del piano.