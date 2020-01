Si fa festa alla Nostra Famiglia con la tombola gastronomica

Domenica 2 febbraio si fa festa all’istituto “La Nostra famiglia” di Vedano Olona con la 38esima edizione della Tombolata gastronomica.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo Amici della Nostra famiglia di don Luigi Monza, si svolgerà a partire dalle 14.30 nella sede di via don Luigi Monza 1.

Le cartelle per giocare saranno in vendita il giorno della tombolata, al costo di 1 euro.

Il ricavato della manifestazione servirà per l’acquisto di attrezzature per il centro, che si occupa di riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.