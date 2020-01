Si è spenta la Pinuccia, una vita al Sacro Monte. “Era la più anziana del paese”

«Una donna simpatica, gioviale,piccolina. Era impossibile non conoscerla qui nel borgo». Se n’è andata l’abitante più anziana del Sacro Monte di Varese. Giuseppina Masini, dopo una vita passata tra gli acciottolati del borgo patrimonio dell’UNESCO, si è spenta nella notte di domenica 12 gennaio.

Nella piccolissima comunità del Sacro Monte – dove vivono appena 90 persone comprese le monache di clausura – la ‘Pinuccia’ era conosciuta da tutti. Livio Donati, residente fieramente al borgo da generazioni («siamo la famiglia più vecchia del Sacro Monte»), ci ha lasciato il suo personale ricordo: «La Pinuccia è cresciuta qui, si è sposata qui. Era la donna più anziana del borgo dopo mia madre, scomparsa due anni fa; inoltre eravamo lontani parenti. Qui siamo pochi, ma ci conosciamo tutti: era solito vederla nei chioschi a giocare a carte con le amiche».

Giuseppina aveva lasciato il borgo per un periodo, quando la figlia frequentava la scuola a Varese, per tornare dopo pochi anni: «Qui al Sacro Monte siamo in pochi – spiega Lonati – ma è difficile andarsene; anche lei amava profondamente il borgo».

Il ricordo personale che ho di lei è tra i tavolini del chiosco sul piazzale delle corriere insieme alle amiche, fuori nella bella stagione o dentro quando faceva più freddo. C’era chi fumava, chi giocava a carte: lei come mia madre – amiche d’infanzia – erano grandi giocatrici di scala quaranta. Entrambe erano nate ad agosto, ed entrambe se ne sono andate a gennaio».

Ma il Sacro Monte sta cambiando pelle, pian piano; diverse persone, ci conferma Lonati, vi si sono trasferite di recente. «Ovviamente ci sono tantissimi problemi se si vuole ristrutturare gli edifici, tra i vari enti a cui ci si deve rivolgere e i rimbalzi tra un ente e l’altro. Speriamo – auspica Lonati – che si possano semplificare le procedure».

I funerali si terranno lunedì 13 gennaio, ovviamente al Sacro Monte caro alla Pinuccia.