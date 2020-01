Si tolgono le lucine, “Speriamo di avervi lasciato qualcosa di bello”

“Speriamo di avervi lasciato qualcosa di bello”, dicono gli abitanti del Sacro Monte di Varese che durante il periodo di Natale hanno allestito il borgo con moltissime lucine, rendendo l’atmosfera unica e richiamando moltissimi visitatori.

Ora è tempo di togliere le luci e i presepi, ma Giuseppe Marangon, uno dei promotori dell’iniziativa ha messo un messaggio su Facebook per ringraziare tutti coloro che hanno supportato l’iniziativa: “Lasciamo le polemiche alla politica e ad altri e freghiamocene se le luci ai giardini di Varese sono costate al Comune 100.000 euro mentre a Como 11.000. Quando le cose sono fatte con il cuore ogni polemica e’ inutile. Vi dico questo perché oggi iniziamo, con un po’ di tristezza, a togliere le lucine dal Sacro Monte. Qui a noi le lucine sono costate fatica, freddo, tempo tolto ai nostri cari, a volte al lavoro e un po’ di dolori alla cervicale. Un prezzo esiguo se rapportato alla soddisfazione nel vedere così tanta gente salire sin qua, nel vedere spesso la Chiesa piena e il borgo così affollato. Ora tutto quassù tornerà alla normalità. Noi vi salutiamo sperando di avervi lasciato nel cuore qualcosa di bello, qualche bella foto e qualche bel ricordo. La nostra missione era far capire a tanta gente che quando le cose sono fatte con il cuore tutto il resto è una logica conseguenza. Speriamo con le nostre di lucine di avervi fatto apprezzare e capire quanto questo luogo sia speciale se vissuto con il giusto rispetto. Ora mi piace pensare che “Spegnendo le nostre lucine si accenderanno i vostri sogni”. Noi ora vi salutiamo con una promessa…torneremo e saremo ancora più luminosi! (Permettetemi ora di salutarvi con grazie speciale a chi, qui, mi ha accolto come un figlio permettendomi di realizzare questo mio piccolo sogno: Grazie Livio Lonati!”. Appuntamento dunque per l’anno prossimo.