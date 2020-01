Il Sindacato Autonomo Polizia sostiene l’oncologia e l’ematologia pediatrica di Varese

L’8 gennaio, i rappresentanti del Sap – un’associazione cui possono iscriversi gli appartenenti alla Polizia di Stato, senza discriminazioni ideologiche – hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Day Center Onco-Ematologico Pediatrico Giacomo Ascoli dell’Ospedale del Ponte di Varese, portando pupazzetti di cioccolato e una donazione di 500 euro a favore della Fondazione Giacomo Ascoli.

«Abbiamo voluto devolvere in beneficenza i fondi destinati ai gadget di fine anno» dichiara Cristian Sternativo, neosegretario del Sap. «Conoscendo l’attività della Fondazione Giacomo Ascoli, abbiamo coinvolto tutti i nostri iscritti per aiutare i bambini che quotidianamente hanno necessità di cure oncologiche specifiche all’Ospedale Filippo Del Ponte di Varese, perché quello che ruota attorno alla Polizia di Stato è anche questo, aiutare e stare vicini ai più bisognosi».

Il Day Center Giacomo Ascoli, 700 mq al quinto piano dell’Ospedale del Ponte, è stato ristrutturato dalla Fondazione Giacomo Ascoli e inaugurato a febbraio 2019 per offrire un’assistenza specializzata e gli stessi protocolli di cura utilizzati dai migliori ospedali lombardi. «Da alcuni tumori si può guarire. Dobbiamo sperimentare terapie sempre più innovative per trattare con maggior successo patologie oncologiche ad oggi ancora poco responsive alla chemioterapia classica. Per questo abbiamo bisogno di investire nella ricerca. I nuovi protocolli di cura nascono dalla ricerca internazionale» spiega la dottoressa Maddalena Marinoni, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale, Ospedale del Ponte.

Marco Ascoli, presidente della Fondazione, ha ringraziato e ha spiegato ai rappresentati di SAP i progetti realizzati in quattordici anni di attività e gli ambiziosi obiettivi futuri che prevedono la realizzazione di camere protette per la lunga degenza dei piccoli pazienti e un maggior sostegno per la ricerca scientifica.

Nel 1981 è stata aperta, a Varese, la Segreteria Provinciale del S.A.P. A maggio 2019 si è svolto il Congresso Provinciale e il segretario uscente Francesco Coppolino ha ceduto il testimone al nuovosegretario Cristian Sternativo.