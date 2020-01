Su il sipario: “Gli amici del teatro” sul palco del San Filippo Neri

Risate e divertimento in arrivo a Gerenzano: sabato 1 febbraio alle ore 21, presso il Teatro San Filippo Neri di piazza De Gasperi, la compagnia de “Gli amici del teatro” andrà in scena con l’esilarante spettacolo dal titolo “Il Tacchino”, una commedia in tre atti di Georges Feydeau, interpretata sotto la regia di Ettore Maria Peron.

15 attori sono pronti ad intrattenere il pubblico: l’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Gerenzano, l’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti