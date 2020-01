Skatepark al Museo del Tessile, l’assessore: “La messa in sicurezza va fatta subito”

Lo skatepark è insicuro e l’assessore allo Sport e al Verde, Laura Rogora, vuole vederci chiaro. Dopo la segnalazione di alcuni utenti che hanno scritto a Varesenews per chiedere un intervento di messa in sicurezza dell’area, l’assessore si è subito mossa per capire chi e come dovrà intervenire: «La gestione dello spazio è stato affidato tramite una convenzione ad un’associazione (La Mini nell’Orto, ndr), a loro spetterebbe la manutenzione ordinaria ma se c’è un problema di sicurezza per tutti gli utenti allora bisognerà comunque intervenire come amministrazione» – spiega Laura Rogora.

L’assessore si riferisce soprattutto al tombino rimasto aperto ed effettivamente pericoloso per chiunque ma sottolinea che «per quanto riguarda la superficie in cemento sconnessa, dovrebbe farsene carico l’associazione che gestisce». Nei prossimi giorni, comunque, ci sarà un sopralluogo per verificare lo stato dell’arte e trovare una soluzione che risolva i problemi di sicurezza segnalati.