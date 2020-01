Sorpreso a rubare nel supermercato, denunciato 20enne già allontanato da Varese

È stato scoperto a rubare all’interno del supermercato Carrefour di via Casula e denunciato dagli agenti della questura.

Il controllo è scattato nel corso della mattinata di oggi, martedì 7 gennaio, quando gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto spiccata dal personale di sicurezza del punto vendita.

Arrivati in posto i poliziotti hanno individuato un giovane, appena ventenne, di origine salvadoregna, accusato del del reato di furto aggravato di generi alimentari.

Il giovane è risultato privo di documenti di identificazione e, pertanto, è stato accompagnato in questura per i rilievi a seguito dei quali, oltre ad una sfilza di precedenti, risultava in carico l’ulteriore provvedimento del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Varese, della durata di due anni, ancora in corso di validità.

l ventenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria.