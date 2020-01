Sport e cultura, “città presa d’assalto dai turisti“

«Esprimo la mia soddisfazione per l’affluenza turistica che ha caratterizzato la città di Luino – sottolinea il Vice Sindaco Alessandro Casali – I nostri visitatori apprezzano tutto, dalla pista di ghiaccio vista lago al dipinto in mostra a Palazzo Verbania».

Questo weekend, infatti, la pista è stata molto fruita da turisti italiani, mentre durante le vacanze di Natale sono stati i pattinatori stranieri, soprattutto tedeschi, spagnoli e francesi a cimentarsi in questo sport. Questa attrazione sarà disponibile sino al 2 febbraio compreso.

Anche Palazzo Verbania si conferma di importante richiamo per fruitori di ogni età anche durante questo weekend.

Per citare qualche curiosità, alcune strutture alberghiere rilevano oltre alle abituali presenze elvetiche e tedesche, alcune presenze di nazionalità diverse tra cui Nuova Zelanda, U.S.A., Australia, Repubblica Popolare Cinese, paesi scandinavi, sviluppando così in zona un turismo business e leisure che cambia in base alle stagioni. Il giorno del tradizionale mercato resta di notevole rilevanza l’affluenza straniera che arriva persino a superare quella italiana.