Successo per la prima giornata gratis ai musei, doppio turno di visite per l’Epifania

E’ stata un grande successo la prima apertura gratuita dei musei civici di Varese: in circa mille persone hanno approfittato dell’iniziativa del Mibac e del Ministro Franceschini, grazie anche alle festività natalizie e alla mostra di Guttuso a villa Mirabello, che resterà aperta ancora solo pochi giorni.

«Stiamo portando Varese fuori dall’isolamento culturale – ha commentato Davide Galimberti, sindaco di varese con interim all’assessorato alla cultura – Così da consentire di esprimere le sue vere potenzialità. E’ molto bella l’atmosfera e la grande energia positiva che si sta respirando in questi giorni ed i cittadini stanno rispondendo alla grande»

PIENONE DA GUTTUSO, VISITE RADDOPPIATE PER L’EPIFANIA

Particolarmente visitata la mostra di Renato Guttuso: in moltissimi si sono presentati anche per le visite guidate, tanto da dover aggiungere un turno extra.

Per favorire l’afflusso è stato perciò deciso un doppio turno anche per l’Epifania: oltre a quella prevista per le 15 sarà aggiunta un nuova visita guidata alle 16.30. La mostra resterà comunque aperta fino al 12 gennaio.