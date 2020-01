Il Teatro Giuditta Pasta di Saronno compie 30 anni. Bilanci, sfide e obiettivi futuri

Una città non si può dire veramente tale senza un teatro e Saronno ha il suo Giuditta Pasta. Fondato nel 1990 per volontà dell’allora amministrazione comunale, il Giuditta Pasta accompagna la vita dei saronnesi da 30 anni.

Una realtà che negli ultimi anni è cresciuta e che ha certamente lavorato molto per cambiare la propria immagine, puntando a diventare il teatro della città di Saronno, dei cittadini e a disposizione dei cittadini.

Sono tante le attività che ruotano attorno a questo luogo. 218 giornate di palcoscenico, il concorso internazionale Giuditta Pasta, un grande evento culturale internazionale capace di veicolare attenzione e lustro alla città, laboratori teatrali per grandi e piccoli, la rassegna teatrale di ”Studenti in scena” che quest’anno è arrivata alla sua 24° edizione, lo sviluppo degli acquisti online e la creazione di un’applicazione del teatro lo scorso 2019 che sta riscuotendo un discreto successo.

Tante insomma le iniziative, nuove e vecchie portate avanti proprio dallo staff del teatro, formato da sette persone. Un gruppo di lavoro che in questi anni è cresciuto molto professionalmente e che il teatro ha deciso di valorizzare non avvalendosi più di collaborazioni esterne per la propria gestione: «All’interno del teatro abbiamo delle professionalità importanti che nei prossimi anni dovranno crescere ancora di più, con l’obiettivo che il teatro sia autonomo», ci spiega il presidente Oscar Masciadri.

Il nuovo consiglio di amministrazione insediatosi lo scorso dicembre avrà il compito di proseguire il lavoro che sinora è stato fatto, aumentando sempre di più la visibilità del teatro e progredendo nel cammino di sviluppo intrapreso. Altro obiettivo rilevante sarà quello di colmare l’importante debito economico che il teatro ha da tempo, ma su cui in questi ultimi anni si è iniziato a lavorare: «Dobbiamo sistemare una situazione di deficit economico non nostra, ma è inutile entrare in quelle polemiche, ormai c’è – sottolinea Masciadri -, bisogna prenderne atto e far in modo che la situazione gradualmente venga risanata».

Il bilancio degli ultimi anni di lavoro è positivo e le sfide per il futuro sono diverse e ambiziose. Auguriamo che nei prossimi anni questo luogo possa essere sempre di più percepito come un valore aggiunto per la città che lo ospita.