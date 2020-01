Telecamere negli asili nido, i sindacati dicono no ma il Comune va avanti lo stesso

Telecamere negli asili nido? I sindacati dicono no ma l’amministrazione va avanti lo stesso. A margine dell’incontro con la stampa di questa mattina sul blocco delle progressioni orizzontali per una trentina di lavoratori di Palazzo Gilardoni, si è parlato anche della questione telecamere, iniziativa fortemente voluta dalla Lega in consiglio comunale. Un’iniziativa, nata sull’onda di recenti casi di maltrattamenti sui bambini avvenuti in varie zone d’Italia, che i sindacalisti non esitano a definire da “clima da caccia alle streghe” mentre i problemi del settore sarebbero ben altri.

«C’è anche questione asili nido – spiegano i sindacati -. Non esiste un regolamento per il loro funzionamento e questo lascia un sacco di problemi irrisolti sul tappeto, a partire dalla questione degli orari di lavoro e dell’apertura degli asili in estate, passando per la questione delle indennità non dovute (e che ora rischiano di dover restituire) fino alle telecamere che l’amministrazione vorrebbe installare in due asili».

I sindacati si sono detti contrari alle telecamere chiedendo, invece, più attenzione alle condizioni di lavoro delle dipendenti ma sindaco e giunta intendono andare avanti per la loro strada: «Un mese fa a questo tavolo di trattativa il comune ci ha chiesto se eravamo favorevoli a mettere le telecamere negli asili e noi abbiamo detto no. Se avete dubbi sulle educatrici chiamate la magistratura e fate mettere le telecamere. Perchè ce lo chiedono se poi le mettono lo stesso?» – si chiedono i sindacati.