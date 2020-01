Toilette solo con la tessera, inaugurati i nuovi servizi igienici alla stazione

Sono stati inaugurati oggi i nuovi servizi igienici con accesso regolamentato della stazione di Castellanza di Ferrovienord. La realizzazione di questa nuova struttura, dopo l’apertura della velostazione nel luglio scorso e gli interventi di manutenzione del 2018, ha lo scopo di migliorare il servizio offerto agli utenti della stazione.



NUOVI SERVIZI IGIENICI – Ferrovienord ha realizzato un sistema di accesso controllato e gratuito che ha l’obiettivo di creare un deterrente agli utilizzi impropri, in modo da preservare la corretta funzionalità per i viaggiatori. Per entrare nei locali è necessario utilizzare le tessere di trasporto già in uso: “Itinero”, “Io viaggio” oppure la “Carta Regionale dei Servizi” (CRS). La nuova struttura è dotata di ingresso videosorvegliato e di Help Point con collegamento h24 al PCV – Posto Centrale di Vigilanza – di Saronno. I servizi igienici di Castellanza sono la terza struttura ad accesso regolamentato sulla rete dopo quelle di Como Camerlata ed Erba.

VELOSTAZIONE – Lo scorso luglio è stata inaugurata la nuova velostazione in grado di ospitare 35 biciclette. Coperta, dotata di telecamere di videosorveglianza, Help Point e illuminazione notturna, la struttura – ad accesso gratuito – garantisce la massima sicurezza agli utenti ed è accessibile, come i servizi igienici, tramite le tessere di trasporto “Itinero” e “Io viaggio” oppure la Carta Regionale dei Servizi.

LAVORI – La stazione di Castellanza è stata oggetto nel 2018 di importanti interventi di manutenzione. Tra le opere, il rifacimento della pavimentazione esterna con l’eliminazione delle piastrelle, la posa dell’impermeabilizzazione e la stesura della pavimentazione in asfalto, la pulizia del canale di raccolta delle acque piovane, la sistemazione delle canalette del parcheggio.