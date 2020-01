Torna la CEV. Uyba in campo al Palayamamay contro le polacche del Rzeszow

Giovedì sera alle 20.30 la Unet e-work Busto Arsizio torna in campo nel match di andata degli ottavi di finale di Cev Volleyball Cup, contro la squadra polacca del Developres SkyRes RZESZÓW (inizio partita ore 20:30).

Il team allenato da coach Antiga ha raggiunto gli ottavi di finale vincendo al golden set contro le francesi del Mulhouse, dimostrando di avere un’ottima qualità tecnica e una spiccata indole battagliera.

Coach Antiga presenterà il sestetto formato dalla regista Valentin in diagonale con Zaroslinska-Krol, al centro Witkowska e Hawryla, in banda l’americana Frantti e Blagojevic, libero Krzos.

Lavarini dovrebbe schierare il sestetto titolare formato da Orro in regia, Lowe opposto, Washington e Bonifacio al Centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero e l’obiettivo è quello di vincere per affrontare senza troppi pensieri la gara di ritorno del 5 febbraio in terra polacca. In palio l’accesso ai quarti, dove affronterà la vincente della sfida tra Saugella Monza e Dinamo Kazan. In dubbio solo Francesca Piccinini per gli stretti tempi di approvazione della nuova lista atlete UYBA, già aggiornata dalla società biancorossa con l’inserimento dell’atleta toscana, ma ancora non confermata dalla CEV.