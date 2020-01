Torna a Saronno il falò di Sant’Antonio, ecco tutti gli eventi

È ormai una vera e propria tradizione a Saronno celebrare in grande il santo Antonio Abate, in calendario il 17 gennaio di ogni anno. Antonio era considerato il patrono del fuoco, e per questo venerdì sera la sagra si concluderà con un grande falò.

Lunedì 13 gennaio 2020

Dalle 9:30, visite guidate per scolaresche. Il borgo contadino, la chiesetta, la ricostruzione di una corte contadina del 1800 e l’esposizione delle biciclette e dei carretti degli ambulanti di un tempo.

Dalle 12:00, i piatti della tradizione. Degustazione del ‘piatto tipico’ e di prodotti lombardi.

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 alle ore 21:00 si terrà il triduo di preghiera nella chiesetta di Sant’Antonio.

Venerdì 17 gennaio 2020

Dalle 8:00 alle 9:00, Santa messa nella chiesetta di S. Antonio Abate

Dalle 9:30, Animazione del ‘Borgo contadino’. Personaggi in costume d’epoca e animazione nella corte contadina; arrivo degli animali di corte, dei venditori ambulanti, giochi per grandi e piccoli.

dalle 12:00, i piatti della tradizione. Degustazione del ‘piatto tipico’ e di prodotti lombardi.

Dalle 14:00 alle 19:00, Benedizione degli automezzi all’oratorio S. Giovanni Bosco – Sacra Famiglia.

Alle ore 15:00, Benedizione degli animali nel Borgo di fronte alla chiesetta di S. Antonio Abate.

Alle 18:30, polenta e formaggio.

Alle 20:30 Intrattenimento musicale Banda Cittadina di Saronno

Alle 21:15 Falò di Sant’Antonio.

Luogo dell’evento: Chiesa di Sant’Antonio Abate, via G. D’Annunzio, Saronno.