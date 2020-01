Il tradizionale concerto di Epifania nella chiesa di San Zenone

Prosegue anche nel 2020 la tradizione del Concerto d’Epifania, che l’associazione Vivere Crenna organizza ormai da molti anni nella chiesa di San Zenone a chiusura delle festività natalizie.

Il concerto, promosso in collaborazione con la Parrocchia di San Zenone, USCI – Unione Società Corali Italiane Delegazione di Varese e con il patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alla Cultura, si terrà lunedì 6 gennaio alle ore 21 nella Chiesa di San Zenone a Crenna di Gallarate e vedrà impegnato il Coro Pieve del Seprio di Castronno, diretto dal Maestro Matteo Magistrali.

CORO PIEVE DEL SEPRIO

Il coro Pieve del Seprio di Castronno è stato fondato da Carlo Magistrali nel 1972 e da lui diretto fino al 2005.

Il suo repertorio, che tocca tutti i generi di musica sacra – dalla polifonia rinascimentale alla musica barocca, dal mottetto romantico al canto contemporaneo senza escludere gospel e spiritual – è mirato anche alla ricerca e valorizzazione del canto popolare, specialmente proveniente dalle regioni italiane.

Il coro ha un’intensa attività concertistica, in Italia e all’estero e si avvale anche della collaborazione di stimati solisti ed ensemble strumentali per la realizzazione di prestigiosi progetti musicali, come l’esecuzione del Magnificat di Antonio Vivaldi, il Requiem di Gabriel Faurè o lo Stabat Mater di Joseph Rheinberger.

Degne di nota sono le recenti partecipazioni al festival corale internazionale “La Fabbrica del Canto” (ed. 2016) ed al Festival “Solevoci” (ed. 2017 e 2018).

Il coro Pieve del Seprio è iscritto all’U.S.C.I. (Unione Società Corali Italiane) delegazione di Varese ed è composto da circa 30 elementi diretti da Matteo Magistrali.

MATTEO MAGISTRALI

Matteo Magistrali, nato a Varese nel 1980, ha studiato pianoforte, direzione corale ed ha conseguito, con lode, due diplomi accademici di secondo livello presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano: in Composizione, nel marzo 2017, sotto la guida del M° Gabriele Manca ed in Composizione e Strumentazione per Orchestra di Fiati, nell’ottobre 2018, sotto la guida del M° Sandro Satanassi. Ha partecipato a numerose masterclass nell’ambito del canto, della direzione (corale e orchestrale) e compositiva. Ha al suo attivo diverse composizioni (lavori che spaziano dalla musica vocale solistica a mottetti ed elaborazioni corali, brani per strumento solo, per ensemble, fino a giungere alla scrittura per orchestra di fiati e sinfonica), molte delle quali sono risultate vincitrici in concorsi di composizione nazionali ed internazionali.

È direttore artistico del coro della basilica di Gallarate (VA) – collaborando con il M° Giancarlo Parodi all’organo -, del Coro Dalakopen di Legnano (MI) e del coro Pieve del Seprio di Castronno (VA) – con il quale ha ricevuto significativi riconoscimenti in concorsi corali.

Chiesa di San Zenone

Piazza della Repubblica

Crenna di Gallarate

Ore 21.00

INGRESSO LIBERO