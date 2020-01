Trofeo Mimmo Fusco: le tre regine d’Europa in campo a Busto Arsizio

La 26a edizione del Trofeo Mimmo Fusco – torneo che ormai è un grande classico della pallavolo femminile italiana – sarà una sorta di “Supercoppa Europea” seppur in via informale. Al PalaYamamay di Busto Arsizio infatti, si sfideranno le tre squadre – tutte tricolori – che nel 2019 hanno conquistato i trofei continentali per club: la Igor Novara che ha vinto la Champions League, la Unet E-Work Busto campionessa di Cev Cup e il Saugella Monza che ha messo in bacheca la Challenge Cup. (foto in alto: Mario Mattioli e Giuseppe Pirola in un’edizione disputata in viale Gabardi)

Il torneo è in programma il 10 e l’11 gennaio e servirà alle squadre per preparare il girone di ritorno della Serie A1 che scatterà mercoledì 15. Curiosa la formula: in pratica i tornei saranno due, visto che in ogni giorno di gara si disputano tre partite – due per squadra – che permetteranno di stilare una classifica finale. Venerdì 10 sarà assegnato il “Mimmo Fusco” mentre sabato 11 sarà sollevata la “Coppa Regione Lombardia”. Le gare inizieranno alle 18,30 in entrambe le giornate, saranno al meglio dei tre set (non dei cinque) con tie-break al terzo: si comincerà con Novara-Monza, poi la perdente sfiderà Busto che infine, sfiderà la vincente del match di apertura.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva su RaiSport+ HD, mentre il biglietto di ingresso – disponibile solo ai botteghini del PalaYamamay – costerà 5 euro a giornata, con posto unico. Come detto, il “Mimmo Fusco” è ormai un appuntamento classico del volley femminile: nato nel 1994 come “Coppa Città di Roma” per iniziativa del conduttore Rai Mario Mattioli, da diversi anni si è trasferito a Busto Arsizio con il PalaYamamay come campo di gioco. Dal 2005 è dedicato a Mimmo Fusco, conduttore Rai che per anni fu la voce della pallavolo italiana sulla TV di Stato. Un trofeo viene assegnato ogni anno a uno o più personaggi legati al mondo della pallavolo: nel 2019 è andato ad Antonella Del Core, nel 2018 ad Andrea Lucchetta e Marco Bonitta mentre in precedenza è finito nelle mani di Simona Gioli, Luciano Cecchi, Francesca Piccinini, Mauro Fabris, Eleonora Lo Bianco, Manuela Leggeri, Jenny Barazza, Massimo Barbolini e Lucilla Perrotta.

Al torneo sono collegate anche alcune borse di studio da 2.500 euro assegnate a giovani studentesse delle scuole medie di Roma e del Lazio che si sono messe in evidenza sia a scuola sia in palestra. La consegna delle borse di studio avviene come tradizione il Lunedì dell’Angelo nel corso di una semplice cerimonia organizzata con grande discrezione. Da questa edizione sono state portate a quindici.