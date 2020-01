Troppi furti all’asilo, i genitori pagano l’antifurto

I ladri hanno “visitato” per tre volte l’asilo e alla fine i genitori pagano l’antifurto nuovo, per dare tranquillità e ridurre anche i danni fisici alla struttura.

È successo alla scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” di Induno Olona. i ladri sono entrati tre volte nel giro di un mese e mezzo provocando danni materiali alle porte, ante e serrature, agli armadi chiusi a chiave, mangiando caramelle dei bambini e buttando in aria documenti e diverso materiale.

Oggi la direttrice della scuola dell’infanzia, Laura Canazza, ringrazia tutti i genitori della Scuola dell’Infanzia “C. e A. Malnati” di Induno Olona per la raccolta benefica: i fondi sono stati utilizzati per ripristinare e potenziare l’allarme e il sistema di illuminazione esterna. «La speranza è che nessuno possa più violare un luogo dedicato all’infanzia e alla cura, all’educazione e al benessere poiché nella scuola non vengono tenuti soldi e non vi è alcun oggetto di valore».

Certo, rimane il rammarico «per non aver utilizzato i fondi per giochi e materiale didattico per i bimbi», ma per mettere “le pezze” per impedire furti.

La direttrice ricorda che la scuola Malnati partecipa all’iniziativa un Click per la scuola su Amazon «e ringrazia tutti coloro che vogliano supportare con un acquisto online».