“Tu sei il futuro”: incontro sui lasciti testamentari a sostegno della ricerca di AISM

Si rinnova la collaborazione del Notariato con l’AISM in occasione della Settimana Nazionale dei Lasciti: mercoledì 22 gennaio alle ore 15.00, presso l’UATE di via Marconi 6, si terrà un incontro aperto ai cittadini volto a sensibilizzare, informare e soprattutto offrire un servizio di consulenza in materia successoria.

L’incontro gratuito è promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il Consiglio Notarile di Milano parteciperà il notaio Fabrizia Gangemi che sarà a disposizione dei cittadini per sensibilizzarli e fornire loro un’informazione chiara ed esaustiva sull’importanza dei lasciti solidali, illustrando la legge italiana in materia di successioni testamentarie, per scoprire come sia possibile offrire un contributo concreto al futuro della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, grazie anche ai progetti di AISM e della sua Fondazione.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro paese si registra una nuova diagnosi ogni 3 ore. Colpisce per lo più i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni.

“Il Consiglio Notarile di Milano rinnova il proprio impegno a fianco di AISM Milano nella campagna nazionale di sensibilizzazione sui lasciti testamentari solidali, mettendo a disposizione le proprie competenze, offrire risposte semplici ed esaustive su questo importante tema cui il Notariato dedica particolare attenzione a livello nazionale” è quanto dichiara il Consiglio Notarile di Milano.

«Sostenere con una disposizione testamentaria l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione significa offrire un futuro alla ricerca scientifica per trovare la causa della SM e la cura definitiva e garantire oggi una buona qualità di vita» dichiarano da AISM.

La campagna “TU SEI FUTURO” nasce per sensibilizzare sull’importanza dei lasciti solidali al fine di realizzare i più importanti progetti di AISM e della sua Fondazione a favore delle persone con sclerosi multipla. “Il mio presente è la sclerosi multipla, il mio futuro sei tu. Con un lascito ad AISM tu sarai quella cura che ancora non c’è”: è il messaggio della campagna che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza, in ogni cittadino, sull’importanza di fare testamento e di decidere di contribuire a migliorare il futuro di molte persone con SM e dei loro familiari, affidando il proprio impegno a una semplice volontà mediante un lascito solidale.

L’AIMS ha organizzato in Lombardia sette appuntamenti aperti ai cittadini volti a sensibilizzare, informare e soprattutto offrire un servizio di consulenza in materia successoria.

Il primo incontro sarà il 22 gennaio a Somma Lombardo (VA), a seguire, il 23 gennaio, gli incontri si svolgeranno a Milano, alle ore 19.00, presso la Sezione Provinciale AISM – Sala Conferenze via Duccio di Boninsegna 21/23; a Pavia alle ore 15.30, presso la Sala “San Martino De Tours” in Corso Garibaldi 69; a Cremona, alle ore 16.30, presso la Sede CISL di Cremona sala IAL in Via Dante 121; a Monticello Brianza (LC), alle ore 9.00, presso la Baita Alpina di Via Jacopo Della Quercia. 3. Il 25 gennaio invece è previsto un incontro a Rovato (BS), alle ore 10.00, presso il Municipio di Rovato in Via Lamarmora 7, mentre il 30 gennaio si svolgerà un incontro a Como, alle ore 15.00, presso la Sede Università Terza Età Como in Via Palestro 17.

La campagna “TU SEI FUTURO” è stata promossa grazie anche al sostegno di IGPDecaux che ha permesso di avere spazi pubblicitari gratuiti nelle città di Genova, Milano, Pavia, Lecco, Bologna, Parma, Prato, Pisa, Lucca, Roma, Napoli.

Tutte le informazioni in materia di lasciti anche su www.aism.it/lasciti e per tutta la settimana un Numero Verde dedicato 800.094464. Sempre al numero verde dedicato si potrà anche richiedere gratuitamente la Guida ai lasciti testamentari aggiornata e rinnovata nei contenuti e nella grafica, realizzata da AISM in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato. Uno sguardo in materia di diritto che, con un linguaggio semplice e chiaro, aiuta a districarsi in una materia tanto complessa, come quella delle successioni, aiutando le persone interessate a fare scelte consapevoli.