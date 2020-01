Ultima giornata di regular season da non sbagliare per la Futura Giovani

Domenica 19 gennaio la Futura Volley Giovani sarà impegnata nella trasferta contro Marsala (la più lunga del girone), una partita il cui risultato dirà se le cocche si qualificheranno al Girone Promozione e ai quarti di finale di Coppa Italia.

Nell’ultima partita della regular season le ragazze di coach Lucchini sfideranno le loro dirette avversarie al passaggio di turno e dovranno scendere in campo con la massima determinazione e giocare la loro migliore partita.

I due punti di vantaggio acquisiti su Montecchio e Torino, appaiate al quinto posto, certificano che la Futura potrà concentrarsi esclusivamente sulla propria prestazione senza dover sperare in risultati benevoli dagli altri campi.

Marsala occupa l’ultimo posto in classifica ma è una squadra da non sottovalutare e l’impegno deve essere preso seriamente da tutte le biancorosse, come chiesto espressamente da coach Lucchini: «Siamo arrivati a questo ultimo match mettendo un mattoncino alla volta: tutte le partite, anche quelle contro le prime della classe, sono servite a costruire questo piccolo vantaggio in classifica. Andremo a Marsala con la solita determinazione e con la voglia di chiudere questo girone di ritorno andando sempre a punti; sarà necessario portare con noi quella consapevolezza nelle nostre capacità che finora è tornata utilissima, se riusciremo a mantenere questo atteggiamento mentale potremo spuntarla in una partita comunque complicata. Marsala ha praticamente realizzato tutti i suoi punti in casa, giocando match lunghi anche con squadre in alto in classifica: questa è una partita da “bollino nero” perché il loro campo è complicato, solo sfruttando la consapevolezza menzionata in precedenza potremo essere padroni del nostro destino».

Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming tramite il canale televisivo locale Tr3, accedendo alla corrispondente pagina Facebook o al sito internethttp://www.latr3.it/.