Un anno dopo lo spegnimento delle “lucine” a Leggiuno: a Varese 100mila visitatori

100mila persone nel primo Natale con “le lucine” ai Giardini Estensi di Varese. Il termine “lucine” viene dal grande allestimento che – fino allo scorso anno – ha caratterizzato il vicino paese di Leggiuno, che proprio nel 2018 affrontò una crisi di crescita che portò a spegnere le lucine, bruscamente, con l’inizio dell’anno.

A fare il bilancio (ancora parziale) della prima edizione è il Comune di Varese. Il numero “tondo” dei visitatori fin qui è destinato a salire, perché il monitoraggio continuerà fino al 18 gennaio, cioè fino a quando le lucine saranno ancora visibili ai Giardini. Un buon numero, finora, che si misura con i dati da record delle lucine di Leggiuno, che nel 2018-2019 fecero registrare 140mila visitatori in trentun giorni. I numeri sembrano aver dato ragione e anche l’indotto – locali e bar – registra, secondo i primi parziali feedback, un aumento di frequentazione nella zona di Palazzo Estense.

Dell’allestimento dei Giardini Estensi si era iniziato a parlare poco più di un anno fa, anche se in termini diversi: a metà dicembre 2018 la Lista Orrigoni aveva infatti proposto un emendamento per portare le lucine a Varese: una proposta che non passò in consiglio comunale, ma fu il germe dell’attuale rinnovamento natalizio dei Giardini Estensi.

«E’ stato un grande dicembre – afferma il sindaco Davide Galimberti – per confermare ancora una volta la bontà del percorso che abbiamo intrapreso, scommettendo sul nostro patrimonio artistico e naturale e incentivando la mobilità sostenibile. Chiudiamo il 2019 soddisfatti, con Varese che si vede sempre più riconoscere il proprio spazio, ma non ci vogliamo fermare qui».

L’entusiasmo del sindaco è sostenuto anche dai dati della funicolare: circa 55mila i passeggeri trasportati, con la conferma nel 2019 dei numeri registrati lo scorso anno e un risultato “che raddoppia per l’impianto i passeggeri del 2015 e triplica quelli del 2014”, fanno notare da Palazzo Estense.