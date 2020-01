Un nuovo menù per il ristorante Liberty dell’Hotel Palace

Accolti da un sorriso della graziosa Receptionist del Palace Grand Hotel, sarete accompagnati al vostro tavolo, nella calda atmosfera del Ristorante Liberty per assaporare la novità di questo mese: da venerdì 17 Gennaio è disponibile un nuovo menu alla carta che ripercorre i toni dell’inverno in cucina: ottime zuppe, verdure tardive ed immancabili specialità di carne e pesce preparate con la giusta precisione che mantiene intatti i sapori, valorizzando la struttura del piatto.

Naturalmente proseguono anche “Le Settimane del Gusto” la rassegna culinaria del Palace che affianca la consueta Carta del Ristorante con alcune deliziose proposte per un “fuori menu” sempre diverso, con specialità stagionali e della nostra tradizione locale. Un’idea che sta facendo breccia tra i buongustai del nostro territorio, che riscoprono nuovi motivi per tornare a frequentare il Ristorante Liberty: comodissimo il grande parcheggio accanto all’ingresso, la porta è sempre aperta ed il personale si pone in modo cortese e discreto, la cucina offre gradevoli accostamenti e la carta dei vini è decisamente ben assortita, siano piccoli produttori o etichette di grande nome…il denominatore comune è la qualità!

Dopo la Zucca d’autunno, la Cassoeula ed il Carrello dei Bolliti, è il momento della Selvaggina: un cibo molto apprezzato nell’area prealpina che riprende una tradizione di sapori decisi ed abilmente rielaborati dalla brigata di cucina Palace di Varese.

L’atmosfera incanta davanti al panorama mozzafiato del lago, con una romantica candela e le dolci note del pianoforte. Dovrete solo scegliere a chi dedicare la vostra serata!