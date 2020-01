Un milione e mezzo di euro per le fiere lombarde, 57 mila per Malpensafiere

È stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al ‘Bando per l’innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020’. Il documento, rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche in Lombardia e ai quartieri fieristici lombardi, stanzia 1.500.000 euro su due linee di intervento: la ‘Linea A’ per sostenere progetti di promozione, sviluppo, internazionalizzazione e digitalizzazione delle manifestazioni fieristiche e la ‘Linea B’ per finanziare interventi di miglioramento infrastrutturale e tecnologico dei quartieri lombardi.

DISCO VERDE PER 40 PROGETTI – In risposta al bando sono state presentate 40 domande. A conclusione della fase di valutazione, sono risultati 30 i progetti ammissibili che hanno ricevuto il finanziamento: 22 progetti sulla ‘Linea A’, per 780.000 euro di contributi concessi, e 8 sulla ‘Linea B’, per 430.000 euro.

MATTINZOLI: FIERE CI PROIETTANO NEL MONDO – “I progetti finanziati, con questo provvedimento, verranno realizzati nel corso del 2020 e attiveranno oltre 4.000.000 di euro di investimenti da parte dei beneficiari. Da parte della Regione Lombardia c’è massima attenzione e impegno nei confronti di

questi enti e il bando lo dimostra. Crediamo infatti – ha proseguito l’assessore – che le fiere siano uno dei volani più importanti dell’economica. Proiettano in mercati nazionali e internazionali la produttività lombarda e danno modo di creare continui scambi proficui tra gli operatori “.

I QUARTIERI FIERISTICI – La gran parte delle manifestazioni finanziate, ben 13 su 22, si svolgono nei quartieri internazionali di Rho e Milano, ma non mancano manifestazioni di richiamo nei quartieri di Bergamo, Brescia, Montichiari, Cremona, Erba, nonché in altre sedi espositive a Como e a

Sondrio.

RAPPRESENTATO IL TERRITORIO – Ben distribuiti nel territorio sono anche gli interventi di rinnovamento dei quartieri lombardi, che toccheranno quasi tutti i poli fieristici lombardi: le fiere di Montichiari, Morbegno, Bergamo e Cremona, Villa Erba a Como, Lariofiere a Erba, MalpensaFiere a BustoArsizio, Fiera Millenaria a Gonzaga.

CONTRIBUTI CONCESSI DIVISI PER PROVINCIA – Questi i contributi concessi divisi per provincia dove si svolge la fiera o dove ha sede il quartiere oggetto del progetto:

– Bergamo: 129.000

– Brescia: 161.000

– Como: 175.000

– Cremona: 77.000

– Milano: 485.000

– Mantova: 32.000

– Sondrio: 94.000

– Varese: 57.000.