Un tributo a David Bowie (e tanto altro): ecco la settimana del Circolo Gagarin

Al circolo Gagarin di Busto Arsizio il 2020 è subito iniziato a pieno regime con corsi, concerti e tante novità. Anche questa settimana, quindi, in via Galvani ci sarà molto da fare.

“A quattro anni di distanza dalla sua scomparsa, abbiamo deciso di dedicare una serata tributo a David Bowie: vi aspettiamo venerdì 17 gennaio per vivere insieme un viaggio attraverso le sue migliori canzoni, quei capolavori che lo hanno consacrato tra i grandi nomi nella storia della musica”, spiegano dal Gagarin. Sul palco salirà la Back to the Stars Band, per info clicca qui.

Sabato 18 gennaio ci aspetta un nuovo appuntamento con i workshop di Restorative Yoga, una pratica meditativa che permette di calmare la mente, equilibrare il sistema nervoso e rilassare il corpo. Ultimi posti disponibili, info e iscrizioni: corsi@circologagarin.it

Domenica invece nuovo appuntamento con la rassegna letteraria Sperimentalet. Sarà ospite del Gagarin Francesca Manfredi per presentare L’impero della polvere, un libro che parla di affetti, nonne e apocalisse.