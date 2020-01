“Urlo della terra e degli impoveriti: cosa fare?”: Padre Alex Zanotelli questa sera a Saronno

‘Urlo della terra e degli impoveriti: COSA FARE?’, è questo il titolo dell’incontro di questa sera con la straordinaria presenza del missionario Padre Alex Zanotelli. L’evento si terrà mercoledì 8 gennaio a Saronno presso il Centro Sportivo Ugo Ronchi di via Colombo 44 alle ore 21:00.‬

L’evento è organizzato dall’associazione culturale saronnese “L’Isola che non c’è”, la quale inaugurerà l’anno nuovo con alcuni importanti appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, per discutere e riflettere su temi più che mai attuali. Il prossimo appuntamento è per venerdì 10 gennaio con la presentazione del libro finalista dell’International Prize for Arabic Fiction 2012 e vincitore del Prix du Maroc du Livre 2014, il romanzo ‪‘’Ogni volta che prendo il volo” dello scrittore marocchino Youssef Fadel.‬