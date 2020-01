Valdarno in festa, pronto un weekend di musica e spettacoli

Valdarno Eventi in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la comunità pastorale San Benedetto, la Pro Loco, il coro Voci di Valdarno, il circolo di Valdarno ed il Gruppo Alpini, organizzano tre giorni di festa, dal 31 gennaio al 2 febbraio nella frazione di Valdarno.

Il fine settimana si aprirà all’insegna dello sport e della musica, alle ore 19 del venerdì, con l’inizio dei tornei di calcio balilla ad iscrizione gratuita, ai quali farà da intermezzo alle ore 21 il concerto “Armonie della sera” del gruppo corale Santa Cecilia, diretto dal maestro Davide Paleari ed accompagnato dall’organista Simone Quaroni.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente uno stand gastronomico in tensostruttura coperta, riscaldata e con pavimentazione.

Sabato 1 febbraio, dalle ore 14.30, si svolgeranno le confessioni, seguite dalla Santa Messa Solenne. Alle ore 18 sarà possibile acquistare primule e torte presso le bancarelle e, dalle ore 21.30, i presenti saranno intrattenuti dalle note dell’orchestra “Sogno italiano”.

Domenica mattina Don Arnaldo Martinelli presiederà la Santa Messa, animata dalle Piccole voci di Valdarno, a cui seguirà un aperitivo offerto dal Circolo di Valdarno. Alle ore 15 ci sarà un appuntamento per i più piccoli con il “Magic Circus Show”, mentre alle 17 il coro delle Voci di Valdarno presenterà lo spettacolo musicale “Ma.Donna: le dodici stelle della vita di Maria”, precedendo la recita del Santo Rosario, la benedizione ed il bacio della reliquia. La mostra di diapositive “Devozione sui monti” del fotografo Franco Restelli, nel salone dell’oratorio alle 21, concluderà la giornata ed il fine settimana di festeggiamenti.

La mostra di diapositive “Devozione sui monti” del fotografo Franco Restelli domenica alle 21 nel salone dell’oratorio concluderà la tre giorni di festa. Ecco la presentazione della mostra di Franco restelli:

“Fra le più sentite tradizioni Valdostane vi sono processioni che dai paesi raggiungono dopo diverse ore di cammino i santuari, le cappelle di montagna, o altri luoghi di devozioni. Si svolgono di solito il 5 agosto, giorno dedicato alla Madonna della Neve; risalgono a tempi lontani addirittura al XV e XVI secolo; riguardano storiche processioni come da Fontainemore a Oropa, Ponrboset, Oyace, Cogne, Valgrisanche, Champorcher come indicato sulla locandina. Queste processioni sono un ringraziamento alla Madonna perchè il paese è stato salvato dalla peste o da altre gravi sciagure.

Sono processioni accompagnate dal Parroco che guida non solo il cammino ma soprattutto la preghiera. E ogni Parroco ha una grande forza che attinge dalla sua fede in Dio e che comunica anche ai fedeli. Ciò che più mi ha colpito partecipando a queste processioni è stata la presenza di molte persone di varia età come il papà che porta sulle spalle il bimbo, la donna anziana orgogliosa di portare lo stendardo della sua confraternita e tanti giovani pronti ad aiutare chi ha più bisogno”.