Varese at home: tutto il mondo a Varese all’ora dell’aperitivo

E’ nato da un gruppo Facebook l’evento che racconta quanto Varese sia internazionale da ormai molti anni, forse senza nemmeno saperlo.

Galleria fotografica Varese at home: un aperitivo con tutto il mondo che sta a Varese 4 di 15

Si è infatti svolto giovedì 9, all’ora dell’aperitivo, il primo incontro “reale” dei partecipanti al gruppo “Varese at home“, nato per legare persone di altre nazionalità residenti a Varese e dintorni.

L’appuntamento era al caffè Broletto, nel pieno centro di Varese, e ha unito una quarantina di persone di almeno 10 nazionalità diverse: inglesi, polacchi, olandesi, neozelandesi, rumeni, messicani, belgi, lituani, francesi, bengalesi. Oltre a diversi italiani, nella gran parte dei casi partner dei partecipanti.

Il gruppo, che ora conta oltre 3mila iscritti, è stato ideato da Liesbeth Paardekooper e amministrato da Dagmar Spork, olandesi da molti anni in Italia. Ed è stata di quest’ultimo l’idea dell’aperitivo, del primo incontro tra coloro che si incontrano quotidianamente nel gruppo per trovare locali simpatici, ricevere consigli sulle gite, cercare medici o dentisti che parlano la lingua inglese, o semplicemente una tata per i figli che parli la lingua madre di casa.

Una serata di grande successo che il gruppo ha già intenzione di replicare, facendola diventare un appuntamento fisso: ad ogni 9 del mese. Il prossimo è previsto per il 9 febbraio, con sede ancora da definire.