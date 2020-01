Ventenne ubriaco si schianta e poi sperona la Polizia Locale: denunciato e auto sequestrata

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato in via Grandi a Limbiate.

È successo ad un ventenne del posto, denunciato dalla Polizia Locale per guida in stato di ebbrezza. La sua auto è stata sequestrata.

Quando gli agenti sono intervenuti, il giovane ha tentato di allontanarsi dal luogo dell’incidente, speronando l’auto di servizio urtandola nella parte anteriore. Bloccato, gli uomini della Polizia Locale hanno appurato che il conducente risultava in stato confusionale: sottoposto in ospedale a Garbagnate ai controlli, è risultato positivo all’alcol test. È stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.