“Vi racconto il mio giro del mondo in 119 giorni”

È stato un tramonto infuocato quello che ha salutato ieri sera la partenza della MSC Magnifica, una delle tante imbarcazioni che ogni giorno levano l’ancora dal porto di Genova. Ma questa grande nave ha una particolarità: tornerà in Italia tra 119 giorni, dopo aver fatto il giro del mondo.

Si chiama MSC World Cruise ed è il grande viaggio che porterà 2.500 passeggeri a visitare 43 destinazioni nei 5 continenti, senza mai disfare la valigia. Tra loro c’è anche Giuseppe Corso che abita a Busto Arsizio e che nei prossimi mesi condividerà il viaggio su VareseNews. «Finalmente dopo due anni di attesa si parte -commenta- anche se ho dovuto lasciare a terra la mia bici». Il bustocco non è infatti nuovo a lunghi viaggi, come quello che da Salerno lo ha riportato a casa passando dai balcani o come i 3.000 km fatti per ripercorrere il cammino di Santiago “al contrario” da Lisbona fino a Busto Arsizio, e sono stati tutti itinerari percorsi in sella alla sua bici.

Un mezzo di trasporto che per questo viaggio era inutilizzabile. Dopo alcune tappe nel Mediterraneo, infatti, MSC Magnifica attraverserà l’Oceano Atlantico per visitare il Sud America alla scoperta di Brasile, Argentina, Uruguay, Cile e Perù. La nave quindi affronterà l’Oceano Pacifico e, dopo essersi fermata a Papeete, Aiutaki e Rarotonga, raggiungerà la Nuova Zelanda e procederà verso le iconiche città australiane di Hobart e Sydney. Successivamente la crociera si sposterà verso l’Oceano Pacifico sudoccidentale visitando isole come la Nuova Caledonia e Papua Nuova Guinea, per poi esplorare le isole indonesiane di Komodo e Bali, quindi Singapore, Malesia, Sri Lanka e India. Infine la nave arriverà in Oman, negli Emirati e in Giordania, per poi tornare nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

Un viaggio che Giuseppe condividerà anche con i lettori di VareseNews, con un diario sulle nostre pagine per accompagnarlo in questo giro del mondo