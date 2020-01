Via ai lavori di manutenzione nella galleria Cernobbio

Anas ha programmato un robusto intervento di manutenzione all’interno della galleria ‘Cernobbio’, lungo la statale 340 “Regina”, nell’ambito dei territori comunali di Cernobbio e Moltrasio, in provincia di Como. Il progetto prevede l’impermeabilizzazione e la verniciatura delle pareti della galleria.

Per garantire la sicurezza della circolazione e delle maestranze impegnate nelle lavorazioni, la statale sarà chiusa al traffico tra il km 2,100 e il km 4,950 (galleria Cernobbio) da questa sera e fino a sabato 1° febbraio nella fascia oraria notturna 21:00 – 5:30, esclusi i giorni festivi.

In orario diurno sarà inoltre in vigore il limite di velocità a 50 km/h, con delimitazione e interdizione al traffico di due piazzole di sosta per lo stoccaggio delle macchine operatrici.

Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato sulla rete viaria comunale di Menaggio e Moltrasio mediante apposita segnaletica provvisoria apposta in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.