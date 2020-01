Viaggio nelle terre del ghiaccio e del fuoco: incontro in biblioteca

Giovedì 16 gennaio con inizio alle ore 17.45 alla Biblioteca Anna Frank incontro dal titolo “ Nelle terre del ghiaccio e del fuoco: un viaggio in Islanda e Groenlandia – Racconti di viaggio di Marcello Albani con proiezione di immagini“.

Appassionato e impavido viaggiatore, Marcello Albani non ha la patente automobilistica, né il cellulare, non usa il navigatore, né il computer. Da anni gira il mondo servendosi di tutti i possibili mezzi di trasporto, in compagnia della sua fedele macchina fotografica. Non segue itinerari turistici scontati, per poter incontrare culture differenti e scoprire nuovi luoghi nel loro aspetto più verace e incontaminato. Gli scorci, i panorami, i particolari che riesce a fissare negli scatti fotografici sono il riflesso del suo rapporto tutto speciale con la natura e con l’uomo.

Marcello conosce dieci lingue straniere e ha visitato, oltre che Europa, Islanda, Groenlandia, Iran, Israele, Pakistan, Zimbawe, Sudafrica, Zambia, India, Giappone, Argentina, Paraguay, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Russia, etc., giungendo fin sulla cima del Kilimanjaro.