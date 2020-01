I vigli del fuoco salvano un gattino dalla casa in fiamme

Nel complicato intervento per lo spegnimento di un grosso incendio esploso all’ultimo piano di una villetta di Venegono Superiore, in via Cesare Battisti, i vigli del fuoco hanno tratto in salvo dalle fiamme anche un gattino rimasto all’interno dell’edificio.

Il rogo, scoppiato intorno alle 19.30 di martedì 14 gennaio, ha visto all’opera 19 vigili del fuoco con cinque automezzi, tre autopompe, un autobotte e un’autoscala, per più di tre ore.

L’animale, rimasto all’interno della casa in fiamme è stato salvato e riconsegnato ai suoi padroni.