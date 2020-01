Virus dalla Cina: per Ats Insubria è tutto sotto controllo

Al momento non ci sono indicazioni, perchè non c’è allarme.

Sul sito internet di ATS Insubria, l’Agenzia territoriale della Salute, non c’è alcun approfondimento sul coronavirus responsabile dei contagi che stanno avvenendo nella regione di Wuhan in Cina.

L’ente territoriale di tutela della salute è in attesa di indicazioni: analisi della reale pericolosità del virus, della sua diffusione e del suo potenziale arrivo in Italia. Anche il Ministero della Salute aspetta che sia l’Organizzazione Mondiale della sanità a dettare linee di comportamento da tenere.

Negli uffici del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di Varese, diretti dal neo nominato Paolo Bulgheroni, si segue attentamente l’evoluzione della questione ma, al momento, non esiste alcuna azione precisa.

Ugualmente, la medicina del lavoro ha attivato un monitoraggio ma non esiste allerta per la tutela di ambienti lavorativi, nemmeno per quelli più esposti al traffico internazionale.

In Italia, al momento, non si registrano casi e si ritiene che la probabilità di introduzione del virus nell’Unione Europea sia moderata.

Il Ministero della Salute ha comunque attivato una task force di monitoraggio.