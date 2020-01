Volti di Chiesa dalle genti: incontro missionario in Oratorio

Sabato 1 febbraio alle 20.30 all’Oratorio San Luigi, in via Verdi 15 a Castiglione Olona, è in programma un incontro missionario aperto a tutti sul tema “Attirerò tutti a me. Volti di Chiesa dalle genti“.

L’incontro sarà condotto da don Martino Mortola, insegnante di teologia al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, che guiderà i presenti a raccogliere sinteticamente alcuni elementi base di somiglianza e differenza tra le Chiese di diversa storia e tradizione.

Durante la serata porterà la sua testimonianza padre Kifle Alemayehu, sacerdote etiope, vicario parrocchiale della Parrocchia San Massimiliano Kolbe in Varese. Il coro congolese “Lisanga” si esibirà con canti reigiosi e della tradizione.

La serata, organizzata dal Decanato di Tradate e dalla Commissione missionaria decanale, si concluderà con un rinfresco condiviso.

La locandina della serata