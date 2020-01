Il vostro San Valentino all’Hotel La Vetta di San Domenico di Varzo

Una location nuova, alternativa, autentica, dove respirare la purezza dell’aria, riscoprire la bellezza della montagna e ritrovare pace ed armonia, in una vacanza da sogno. Vieni a scoprire il piccolo borgo di San Domenico di Varzo in Piemonte, nella punta estrema del Piemonte che incontra le Alpi Svizzere, il luogo ideale per vivere la montagna tutto l’anno.

Un territorio speciale, dove vivere una montagna ancora pura ed autentica e riprendere pieno contatto con la natura circostante. 36 km di piste da sci per fare una sciata e non farsi mancare la giusta dose di adrenalina grazie all’ampio ventaglio di difficoltà. Puoi trovare inoltre uno snowpark, due rifugi, scuola di sci e noleggio, baby parking e tanti servizi per vivere al meglio la tua vacanza sulla neve.

Hotel La Vetta vi accoglie con 77 suite finemente arredate in uno stile tipico di montagna ma al tempo stesso moderno e funzionale. A completare l’offerta un ristorante ed una stube con cucina tipica di montagna, un lounge bar dove gustare un cocktail prima o dopo cena ed una rilassante zona caminetto, dove leggere un buon libro e rilassarsi.

Trascorri San Valentino con la tua dolce metà all’Hotel La Vetta: lasciati incantare dal piccolo borgo di San Domenico e riempi gli occhi ed il cuore della natura incontaminata che lo circonda. Concediti un break romantico sulle Alpi Piemontesi e approfitta della nostra offerta speciale che include 3 notti in mezza pensione con skipass, aperitivo e cena romantica.