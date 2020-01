Zuffa tra tre ragazzini: intervengono gli agenti

Tre ragazzini si sono azzuffati in via Morosini, in centro a Varese.

Pochi minuti prima delle 9, tre minorenni di 15, 16 e 17 anni si sono presi a botte.

La scena, avvenuta in una via affollata, ha indotto i presenti ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile della questura di Varese e l’ambulanza del 118.

Lievi le conseguenze della rissa: solo qualche escoriazione.

Gli agenti intervenuti stanno ricostruendo la vicenda per capire cosa abbia fatto scattare la zuffa.