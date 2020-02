A 100 anni dal volo Roma-Tokio, Induno Olona celebra Arturo Ferrarin

(Foto archivio Famiglia Ferrarin) – Sono trascorsi cento anni dal raid aereo Roma-Tokyo, una straordinaria impresa che, agli albori della nascente navigazione aerea, collegò per la prima volta al mondo l’Italia e il Giappone.

L’impresa fu compiuta dal pilota Arturo Ferrarin, che, partito dall’aeroporto di Roma Centocelle il 14 febbraio del 1920, con il motorista Gino Cappannini, arrivò a Tokyo il 31 maggio, dopo 109 ore di volo compiuto in 25 tappe.

Arturo Ferrarin, nato a Thiene (VI), si trasferì nel Varesotto per la sua attività di pilota istruttore che svolse a Cascina Costa e Cascina Mal Pensa. Legato in matrimonio con Adelaide Castiglioni visse a Induno Olona, nella villa di Cascina Molina tutt’oggi di proprietà dei discendenti. Induno lo ebbe come cittadino in adozione ed ora ne conserva la memoria e le spoglie nel cimitero comunale all’interno della cappella Il Mausoleo dell’Aviatore Caduto.

L’Amministrazione Comunale di Induno Olona assieme alla famiglia Ferrarin ha costituito un gruppo di lavoro composto da numerosi tra Enti e Associazioni del territorio con la finalità di celebrare in modo adeguato questa importante ricorrenza occasione per rinnovare la memoria del suo esimio concittadino e valorizzare la grande tradizione aeronautica varesina nel periodo considerato l’”età dell’oro” dell’aviazione.

E’ in programmazione un fitto calendario di eventi, che comprende mostre, performance artistiche, manifestazioni aeree, convegni, proiezione di film oltre a momenti celebrativi formali in occasione delle date salienti dell’impresa. Per estendere l’iniziativa oltre i confini locali sono stati presi contatti con la Città di Thiene, paese natale di Arturo Ferrarin, la cui Amministrazione Comunale si è resa disponibile a condividere i numerosi progetti sviluppati per l’occasione. Sono in programma scambi culturali, il coinvolgimento delle rispettive filarmoniche locali e visite reciproche nel corso del 2020. Inoltre l’ambizione di superare i limiti nazionali come fece “il Moro” ha portato il gruppo di lavoro a sviluppare due progetti in fase di definizione che prevedono la creazione di un ponte tra Induno Olona e il Giappone in ambito artistico e floreale.

Il Gruppo di lavoro attivato per la stesura del calendario delle iniziative per il Centenario è composto da: Famiglia Ferrarin, Ing. Carlo Ferrarin ed il figlio Eugenio Amministrazione Comunale di Induno Olona Proloco Induno Olona A.S.Far.M. (Azienda Speciale Per La Farmacia E I Servizi Sociosanitari) Filarmonica Indunese Associazione Arma Aeronautica di Varese Associazione ASIMOF (Associazione Italiana Modelli Fedeli) Nelle varie iniziative sono stati coinvolti Enti, Associazioni e professionisti del territorio tra cui: L’Istituto Comprensivo di Induno Olona, l’Associazione Amici della Cascina Molina, il Gruppo Artistico Zer’Art, il Portico degli Amici, il Gruppo Alpini, SHG Hotel Villa Porro Pirelli, l’artista Jessica Cappellari, Giuditta Lombardi, organizzatrice di eventi culturali, ed il Comune di Monvalle.

E’ inoltre in fase di verifica la possibilità di coinvolgere nel corso dell’anno appassionati del settore aeronautico, storici e realtà di rilievo del territorio come l’AeroClub “Arturo Ferrarin” dell’Aeroporto di Venegono Superiore, Volandia e Leonardo S.p.A. e di ottenere il patrocinio di Enti sovracomunali.

Il programma di eventi si articolerà nell’arco di tutto il 2020 con la fase principale nel mese di maggio in occasione della Festa delle Rose, la tradizionale festa del paese, e del weekend del 31 maggio, giorno della conclusione dell’impresa di Ferrarin a Tokyo.