Addio al cedro secolare di via Roma, nella casa che fu di Mike Bongiorno

Sarà abbattuto tra il 24 e il 25 febbraio il secolare cedro di via Roma a Busto Arsizio. Dopo anni di manutenzioni, ormai è arrivato alla fine del suo ciclo vitale, e quindi per motivi di sicurezza l’abbattimento si è reso obbligatorio.

Quando capita di passarci, in una via Roma stretta stretta, è difficile vedere per intero la sua figura: situato all’interno della vecchia residenza di Mike Bongiorno, e cioè lo storico condominio l’Antico Borgo il Cedro, che da esso prende il nome, si rimane a volte stupiti dalla sua altezza, dalla circonferenza del tronco, dalla maestosità dei rami in cima che nei giorni di sole spiccano contro un cielo azzurro, ad una trentina di metri da terra.

«E’ un peccato – dichiara un residente del condominio – ho ritrovato recentemente delle foto di fine ‘800, scattate dal campanile di San Giovanni: già lo si vedeva sbucare tra le case. Purtroppo però, dopo anni di cure da parte degli agronomi, con iniezioni all’interno e quant’altro, l’abbattimento si è reso necessario visto il suo stato di salute e la pericolosità che ne deriva. È il simbolo della Busto che è stata e non sarà mai più».