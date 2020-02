Ai “venerdì della cultura” Farinata degli Uberti e le qualità del politico

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Auser Varano Borghi, organizza un’altra occasione culturale da non perdere.

A Varano Borghi, venerdì 28 febbraio si affronterà un altro tema di grande interesse e di attualità: le qualità dell’uomo politico.

“Quali sono le caratteristiche necessarie a definire la statura di un uomo politico? A partire dal commento al X Canto dell’Inferno e dalla presentazione della figura di Farinata degli Uberti, il dottor Ottavio Brigandì ci proporrà molti motivi di riflessione su questo tema che saranno certamente lo spunto per aprire un vivace dibattito. Il dottor Brigandì è membro della Società Dantesca Italiana e ha pubblicato diversi libri e saggi. Ha scritto numerosi articoli su Dante per riviste specializzate e tiene conferenze multimediali su Dante, Leonardo e Michelangelo in Italia e all’estero.

L’appuntamento è dunque per venerdì 28 febbraio, alle ore 21 presso la Sala Auser di via Vittorio Veneto, 2 a Varano Borghi.