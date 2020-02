Air Italy in Regione. Fontana: “Il Mise è grande assente”

«Abbiamo sollecitato e ottenuto un incontro con il Ministero dei Trasporti che si svolgerà giovedì e stiamo ragionando per cercare di capire cosa potrà fare realmente il Governo, mentre noi proveremo a studiare percorsi utili a una soluzione positiva. In questo scenario, guardando all’appuntamento di dopodomani, sorprende che il Ministero dello Sviluppo economico faccia la parte del ‘grande assente’».

Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l’incontro con la delegazione delle rappresentanze dei lavoratori di Air Italy che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro Melania Rizzoli.

Il tavolo, richiesto dai lavoratori per prospettare soluzioni alla crisi in corso all’interno della compagnia aerea, era appunto propedeutico all’incontro che è stato convocato a Roma per dopodomani dal Ministero dei Trasporti e a cui prenderanno parte i governatori di Regione Lombardia e di Regione Sardegna.

I dipendenti Air Italy (non glu unici interessati, a rischio ci sono anche molti posti nell’indotto) hanno fatto sentire la loro voce sia al Pirellone, sia a Cagliari, nelle sedi istituzionali della Regione Sardegna. Di certo, il passaggio a Milano e l’incontro a Palazzo Lombardia con Fontana sono un passo avanti nell’attenzione della politica lombarda, di fronte ad una situazione che già da alcune settimane (se non da un paio di mesi) si presentava preoccupante.

Analoga mobilitazione dei lavoratori Air Italy si è appunto tenuta oggi anche a Cagliari.