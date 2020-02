Al Family due appuntamenti con lettura, musica e Filosofarti

Tornano gli appuntamenti dedicati alla Lettura al Circolo The Family, con la rassegna “A cena con l’Autore”, realizzata col patrocinio del Comune di Albizzate.

Due gli eventi in programma per l’edizione 2020: si comincia giovedì 20 febbraio (ore 21), con il varesino Emanuele Martignoni e il suo “Cammino con Angeli senza Dimora – Qua e là per la vita con le canzoni di Bruce Springsteen”, accompagnato dalla musica della band The Riverside, che ripercorrerà numerose canzoni del “Boss”.

Secondo appuntamento in programma sabato 7 marzo (ore 18), nell’ambito del festival FilosofArti, con Matteo Cerri e “La cura del freddo” (ed. Einaudi): un entusiasmante viaggio tra il clima estremo delle montagne e le recenti scoperte scientifiche relative all’ibernazione. Introduzione e presentazione a cura di Lorenzo Scandroglio.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con possibilità di cena (prenotazione consigliata: 0331- 993182).