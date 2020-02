Al presidio Air Italy, un pilota: “Sono partito comandante e sono atterrato da disoccupato””

Anche questa mattina un centinaio di dipendenti di Air Italy si è ritrovato in aeroporto a Malpensa per protestare contro la decisione di mettere in liquidazione la società che dava lavoro a 1000 dipendenti diretti e 600 nell’indotto,

Collegati in diretta televisiva con la trasmissione Agorà di RaiTre un pilota ha raccontato la sua drammatica testimonianza: «Ieri sono partito con il mio aereo da comandante e sono atterrato qui da disoccupato» – ha raccontato.

I lavoratori della compagnia aerea, infatti, seppur consci dei problemi economici che stava attraversando, mai avrebbero creduto che la decisione sarebbe arrivata con queste tempistiche e modalità-