Alessia Lai, la ricercatrice di Parabiago che ha aiutato ad isolare il virus

Alessia Lai, ricercatrice di Parabiago, fa parte della squadra di ricercatori dell’Ospedale Sacco che 4 giorni dopo l’inizio della ricerca sul materiale biologico dei primi tre pazienti italiani di Coronavirus, è riuscita a isolare la versione italiana del Covid-19.

A differenza del virus isolato allo Spallanzani, originario della Cina, il coronavirus isolato al Sacco è quello che si sta diffondendo in Italia. I ricercatori potranno pertanto individuare le differenze fra i due, stabilire il percorso del virus in Italia, e capire se questo appunto è cambiato nel tempo e in che modo…. (Leggi l’intervista ad Alessia Lai su Legnanonews.it)